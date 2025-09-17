Como o Bitcoin está ajudando a prevenir cheias em Rolante

A Associação do Comércio, Indústria, Serviços e Agropecuária de Rolante e Riozinho (Acisa) juntamente com o projeto Bitcoin É Aqui lançaram uma central de monitoramento do nível dos rios no município. A iniciativa tem como objetivo oferecer informações em tempo real à população, contribuindo para uma resposta mais ágil em eventuais situações de cheia.

O projeto conta com estações de monitoramento financiadas exclusivamente por recursos privados arrecadados em Bitcoin. Os equipamentos foram instalados com apoio de moradores, que cederam locais estratégicos em áreas particulares e compartilharam conhecimento sobre os rios e padrões de chuva da região.

O sistema é aberto e desenvolvido para ser acessível a qualquer pessoa, mesmo sem conhecimento técnico. Atualmente, seis instalações já estão em pleno funcionamento. Cada equipamento tem custo de material inferior a R$ 1 mil, atendendo ao princípio do projeto de oferecer tecnologia acessível, de baixo custo e fácil manutenção. O código é aberto e está disponível com licença de uso irrestrito. As estações foram instaladas exclusivamente em propriedades privadas, sem vínculo com o poder público