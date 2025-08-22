Sensores contra alagamentos são instalados em Lajeado

A Defesa Civil de Lajeado deu mais um passo na gestão preventiva de desastres com a instalação de dois sensores de monitoramento hidrológico em pontos estratégicos do município. A ação, realizada na semana passada, tem como objetivo antecipar eventos de inundação e emitir alertas com maior agilidade, permitindo a adoção de medidas protetivas antes que as situações de risco se agravem.

Um dos sensores foi colocado na avenida Décio Martins Costa, conhecida como Valão, local vulnerável a alagamentos. O outro está posicionado na ponte da ERS-130, sobre o Rio Forqueta, entre Lajeado e Arroio do Meio, local que até então não contava com monitoramento. Os equipamentos foram instalados em parceria com a empresa portuguesa Greenmetrics.ai e agora passam por um período de testes para validação.

“Esta é uma ação essencialmente preventiva. No Rio Forqueta, estamos começando a construir uma base de dados históricos, crucial para proteger os moradores de áreas de risco”, explica Marcelo Maya, Coordenador da Defesa Civil de Lajeado.