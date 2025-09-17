Furg cria comitê de saúde mental após falecimento de alunos

A Universidade Federal do Rio Grande (Furg) comunicou, no fim da tarde da terça-feira (16), a instalação do Comitê de Gestão em Saúde Mental, com o objetivo de acompanhar, planejar e intervir em questões relacionadas à saúde mental no contexto universitário. Embora já prevista a sua criação – com início dos trabalhos estimado para o primeiro semestre de 2026, a direção da universidade antecipou a medida "diante dos recentes acontecimentos e da necessidade de responder emergencialmente a um grande volume de demandas por esclarecimento e acolhimento", informou em seu site.

O Comitê é composto por representantes de diferentes setores da Furg que atuam na área da saúde mental, incluindo profissionais de Psicologia, Medicina, Enfermagem e Serviço Social. Participam membros da Pró-reitoria de Assuntos Estudantis (Prae), da Pró-reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (Progep), da Faculdade de Medicina (Famed), da Escola de Enfermagem (Eenf), do curso de Psicologia, da Secretaria de Comunicação (Secom), da Secretaria de Ações Afirmativas, Inclusão e Diversidades (Secaid), do Diretório Central dos Estudantes (DCE) e da Secretaria de Município de Saúde (SMS).

Segundo o comunicado da Furg, a partir de uma perspectiva psicossocial, o grupo atuará no atendimento de demandas emergenciais, com ações voltadas para o treinamento de equipes em Primeiros Cuidados Psicológicos, acolhimento psicossocial, busca ativa e monitoramento de casos urgentes, além da orientação à comunidade universitária por meio da produção de materiais informativos e da promoção de rodas de conversa. As informações são do site da Furg.

O estudante Gustavo Ledur, que cursava Ciências Econômicas e residia na Casa do Estudante , faleceu no dia 3 de setembro. Na ocasião, a direção do Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis (Iceac) manifestou solidariedade à família e suspendeu as aulas do instituto por um dia. Em nota, entidades estudantis cobraram maior atenção institucional às políticas de saúde mental e criticaram a manutenção de atividades festivas no campus no mesmo dia do ocorrido.

Na noite de 14 de setembro, a Furg comunicou também o falecimento da estudante Gabriela Simões Reis, colega de curso e residente da mesma Casa do Estudante . Em texto publicado no site da Furg, o coordenador do curso de Ciências Econômicas, Pedro Leivas, destacou a dedicação da jovem à vida acadêmica e ao convívio comunitário. A diretora do Iceac, professora Audrei Cadaval, afirmou que a perda deixa um “vazio irreparável” e ressaltou o compromisso da unidade em honrar a memória da estudante.

Até o momento, já foram realizadas duas capacitações em Primeiros Cuidados Psicológicos para grupos de trabalhadores da FURG, duas orientações para equipes gestoras e, em fase de finalização, a primeira edição de materiais informativos para a comunidade, abordando o manejo e a comunicação em situações de crise em saúde mental.



De acordo com o comunicado da instituição, "a gestão da Furg, juntamente com todo o corpo de trabalhadores que atuam direta ou indiretamente na área, está empenhada na construção de uma resposta ágil e efetiva para emergências em saúde mental".