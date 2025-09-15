Furg suspende aulas em luto por estudantes falecidos

A Universidade Federal do Rio Grande (Furg) anunciou, na noite deste domingo (14), a suspensão das atividades acadêmicas em todos os seus campi, entre os dias 15 e 19 de setembro. A medida, formalizada por meio de uma portaria assinada pela reitora Suzane Gonçalves, ocorre em razão do falecimento de dois estudantes do curso de Ciências Econômicas, ambos moradores da Casa do Estudante Universitário.

A decisão atinge as unidades de Rio Grande, Santo Antônio da Patrulha, São Lourenço do Sul e Santa Vitória do Palmar. De acordo com a instituição, a suspensão busca oferecer um espaço de acolhimento e diálogo diante do impacto causado pelas perdas recentes na comunidade acadêmica.

Durante o período sem aulas, a universidade promoverá reuniões e atividades voltadas ao cuidado coletivo. A Pró-reitoria de Assuntos Estudantis (Prae) manterá o serviço de psicologia disponível para estudantes, enquanto a Pró-reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (Progep) oferecerá suporte a servidores. As atividades administrativas seguem normalmente, e a Furg informou que o calendário acadêmico será reprogramado sem prejuízo aos alunos.

LEIA TAMBÉM: Desassoreamento de áreas da Lagoa dos Patos vai iniciar em Rio Grande

O estudante Gustavo Ledur, que cursava Ciências Econômicas e residia na Casa do Estudante, faleceu no dia 3 de setembro. Na ocasião, a direção do Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis (Iceac) manifestou solidariedade à família e suspendeu as aulas do instituto por um dia. Em nota, entidades estudantis cobraram maior atenção institucional às políticas de saúde mental e criticaram a manutenção de atividades festivas no campus no mesmo dia do ocorrido.

Na noite de 14 de setembro, a Furg comunicou também o falecimento da estudante Gabriela Simões Reis, colega de curso e residente da mesma Casa do Estudante. Em texto publicado no site da Furg, o coordenador do curso de Ciências Econômicas, Pedro Leivas, destacou a dedicação da jovem à vida acadêmica e ao convívio comunitário. A diretora do Iceac, professora Audrei Cadaval, afirmou que a perda deixa um “vazio irreparável” e ressaltou o compromisso da unidade em honrar a memória da estudante.

Com as duas ocorrências em menos de duas semanas, a reitoria ampliou o alcance da medida de luto, suspendendo as aulas de todos os cursos e campi da universidade. No comunicado que informou a suspensão das aulas, a instituição disse que "a decisão considera o recente contexto de perdas que impactou de forma profunda a comunidade acadêmica, bem como a necessidade de tempo para acolhimento, escuta e cuidado coletivo".

As mortes mobilizaram debates internos sobre o suporte oferecido a estudantes, em especial àqueles que residem em moradias universitárias. Na nota publicada em 3 de setembro pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Furg e o Diretório Acadêmico da Economia Furg (Daeco), as entidades defenderam que "é dever da Universidade garantir acompanhamento psicológico contínuo, acolhimento e condições dignas de permanência para seus alunos, sobretudo aqueles que vivem sob sua responsabilidade direta".