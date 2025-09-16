Canela terá abraço simbólico na Catedral de Pedra

A comunidade de Canela se reunirá para a segunda edição do “Abraço na Catedral de Pedra”. O evento está marcado para o sábado, 20 de setembro, feriado da Revolução Farroupilha, e convida moradores e visitantes a se concentrarem na Praça da Matriz a partir das 13h.

O encontro é uma celebração da identidade local, e os participantes são incentivados a trazer seu chimarrão, bandeiras do Rio Grande do Sul e de Canela. O ponto alto da programação acontecerá às 15h, quando todos se darão as mãos para formar um grande abraço simbólico ao redor da imponente Igreja Matriz. O gesto busca encher a cidade de energia positiva e reforçar os laços comunitários.

A iniciativa integra a campanha “Apaixone-se por Canela”, liderada por um grupo de empresários locais que busca fomentar o turismo e a economia da região. A campanha ganhou destaque em sua primeira edição, em junho do ano passado, quando empresários e moradores realizaram um ato semelhante para marcar o lançamento de uma série de ações de incentivo ao turismo, incluindo a oferta de diárias gratuitas e descontos na rede hoteleira, como resposta a um período trágico que afetou o Estado.

A iniciativa surgiu em 2024, após o período das chuvas e enchentes do RS, como uma ação simbólica para valorizar a união pela retomada. A organização informa que, em caso de chuva, o evento será adiado.