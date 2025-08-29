Rede hoteleira de Canela terá descontos em setembro

Para impulsionar o turismo e enriquecer a experiência dos visitantes durante o “Sabores de Canela – Festival de Cultura e Gastronomia”, a rede hoteleira da cidade da Serra Gaúcha e os principais parques turísticos da cidade se uniram em uma campanha inédita de descontos. Entre os dias 4 e 21 de setembro, período de realização do evento, os turistas poderão desfrutar de 20% de desconto em diárias de hotéis e pousadas selecionados, e de 10% a 15% em ingressos para parques.

A iniciativa visa atrair ainda mais público para o festival, que é organizado pela Associação Comercial e Industrial de Canela (ACIC) com o objetivo de consolidar a cidade como um polo de excelência gastronômica. O “Sabores de Canela” propõe uma imersão nos sabores afetivos da região, com pratos exclusivos e criações autorais desenvolvidas por chefs e cozinheiros locais, que estarão disponíveis apenas durante o evento.

Para garantir os benefícios, os visitantes devem inserir o cupom de desconto “SABORES2025” no momento da reserva, que deve ser feita diretamente nos sites dos estabelecimentos participantes. A promoção é válida exclusivamente para o período de 4 a 21 de setembro, coincidindo com a programação do festival. “Essa é uma oportunidade única para o turista vivenciar o melhor de Canela em setembro: uma gastronomia autêntica, combinada com uma hotelaria de excelência e atrações de renome, tudo com um benefício exclusivo”, afirma Maurício Boniatti, presidente da ACIC.