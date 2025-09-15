Preparativos para a 40ª Oktoberfest fecham parque em Santa Cruz do Sul

A menos de um mês da abertura da Oktoberfest, os portões do parque da festa em Santa Cruz do Sul estão fechados para circulação de pessoas e veículos. A medida foi adotada por questões de segurança, em razão do avanço das obras de reforma e montagem das estruturas que receberão milhares de visitantes da 40ª Oktoberfest, entre os dias 9 e 26 de outubro.



O fechamento temporário garante a execução dos trabalhos que envolvem a preparação de espaços como estandes, lonões, arena de shows, praças de alimentação, ornamentação e organização de pavilhões, incluindo o Centro Cervejeiro, o Palco Oktober e o Pavilhão Central. Somente equipes autorizadas e profissionais diretamente ligados às atividades de montagem têm acesso ao interior do parque.

De acordo com o presidente da 40ª Oktoberfest, Mathias Bertram, a medida é fundamental para preservar a segurança de todos. “O ritmo das montagens cresce a cada dia. Por isso, precisamos restringir o acesso ao parque, evitando acidentes e permitindo que as equipes trabalhem com tranquilidade. É um esforço que se reflete na entrega de um espaço seguro, acolhedor e preparado para o público”, reforça.



A Oktoberfest chega na 40ª edição com o tema "Reviva as memórias, celebre as tradições". A programação de 2025 contará com música típica, apresentações de dança, desfiles temáticos, shows nacionais, jogos germânicos, feira da agricultura familiar e Feirasul, além de uma ampla estrutura gastronômica e de lazer.