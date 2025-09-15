Mostra de curtas de animação diversifica cenário cultural em Pelotas

De Pelotas, especial para o Cidades

Uma programação de 20 curtas-metragens de animação foi exibida em Pelotas, marcando a primeira edição da Mostra de Animação do Festival Internacional de Cinema da Fronteira, que ocorreu na cidade entre os dias 10 e 12 de setembro. Tradicionalmente realizado em Bagé, Santana do Livramento e Rivera, o evento ampliou sua programação para a região Sul do Estado, com sessões gratuitas em diferentes pontos da cidade e atividades voltadas a estudantes da rede municipal de ensino.

Os trabalhos exibidos integraram a edição de 2023 do Festival da Fronteira, que contou pela primeira vez com uma competição dedicada exclusivamente às produções de animação. Além dos curtas, também foi apresentado um longa-metragem, reunindo trabalhos de diferentes estados brasileiros e destacando a diversidade de técnicas e linguagens no campo da animação.

As sessões aconteceram em três locais diferentes, entre eles a Escola Municipal Deogar Soares, onde estudantes acompanharam a exibição dos curtas. Para além das projeções, a mostra também contou com a apresentação de produções feitas pelos próprios alunos. Duas semanas antes, três escolas municipais participaram de oficinas de stop motion, técnica que utiliza fotografias sequenciais de objetos estáticos para criar a sensação de movimento.

De acordo com João Werlang, curador e coordenador de mídias do festival, a decisão de realizar a mostra em Pelotas levou em conta a presença de um curso superior de animação na cidade e a existência de um público já familiarizado com a área. “Surgiu essa possibilidade de trazer para Pelotas essa mostra, muito pela ideia de que a cidade tem esse curso e já conta com um público que entende melhor os processos de animação”, afirmou.

Segundo o curador e oficineiro José Eduardo Camargo, o objetivo foi aproximar as crianças da prática da animação. “A gente fez um acréscimo nessa sessão que são os curtas que as crianças produziram durante as oficinas. Em três escolas de Pelotas, os alunos trabalharam em grupos para criar curtas animados de até um minuto com a técnica do stop motion”, explicou.

Para os estudantes, a experiência representou uma oportunidade inédita de ver seus trabalhos exibidos em uma tela de cinema. Naiara Duarte, aluna participante, destacou a surpresa com o resultado final: “Quando a gente fez, achou que não ia ficar bom. Mas como eles colocaram som e todo o resto, ficou muito bom.” Já Isabely Araújo, também estudante, ressaltou o entusiasmo em experimentar a técnica: “A gente conseguiu fazer os bonecos conversar, dar beijo, carinho e abraço.”

A Mostra de Animação do Festival Internacional de Cinema da Fronteira foi realizada pelo Programa Economia da Cultura e Diversidade, Governo de Pelotas, com apoio da Lei Paulo Gustavo, do Governo Federal. A iniciativa busca ampliar o acesso ao cinema e incentivar a produção audiovisual no interior do Estado, valorizando o trabalho de artistas e aproximando novas gerações do universo da animação.