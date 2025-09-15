Kerb Im Tannenwald chega à 20ª edição em Nova Petrópolis

A localidade de Pinhal Alto, em Nova Petrópolis, se prepara para receber, de 18 a 21 de setembro, a 20ª edição do Kerb Im Tannenwald. O evento, com entrada gratuita, deve reunir entre 4 e 5 mil pessoas em quatro dias de programação que mesclam fé, gastronomia, música, jogos e resgate cultural da imigração alemã.

A celebração, que teve início em 2006, é um marco para a comunidade local, defende o vice-prefeito de Nova Petrópolis, Alexandre da Silva. “É a nossa tradição viva, celebrada com alegria e preservada pela comunidade. Além disso, movimenta a cidade porque atrai visitantes de diferentes regiões, inclusive de fora do Estado, que aproveitam para se hospedar, conhecer os pontos turísticos e consumir no comércio local”, afirma. Silva destaca que o evento fortalece o turismo cultural, segmento no qual o município tem se consolidado, e reforça o título recente de “cidade mais acolhedora do Rio Grande do Sul”.

Um dos diferenciais da festa é a integração entre público e comunidade, especialmente nos jogos germânicos, que neste ano ganharam novo formato. “Tradicionalmente, as competições eram entre equipes locais. Agora, todos os visitantes poderão participar, vivenciando brincadeiras que resgatam o cotidiano dos colonos, como o arremesso de ovos, o serrar de troncos e o chope em metro”, explica a rainha do Kerb, Adeline Weber Sidegum. A soberana do evento destaca também que a 20ª edição representa a consolidação de um trabalho iniciado há quase duas décadas, que busca aproximar tradição e contemporaneidade.

A programação também inclui momentos religiosos, como o Santo Terço e a missa em honra à padroeira, o Imaculado Coração de Maria, além de apresentações de corais e grupos de danças folclóricas. Na sexta-feira (19), ocorre o jantar comemorativo dos 20 anos, marcado por homenagens e cardápio típico, com pratos tradicionais como chucrute, cuca, linguiça cozida, batata e salada de maionese. No sábado (20), é a vez do almoço, com carne suína, galeto, salsichão, massa com molho, saladas e pão. “Essas refeições celebram a união da comunidade com os visitantes. É um momento de encontro, com sabores que fazem parte da nossa identidade”, ressalta a princesa Sara Morschel, em visita à redação do Jornal Cidades.

Além da gastronomia e dos jogos, o Kerb Im Tannenwald será marcado por shows musicais, entre eles a Banda Exemplo, a Super Banda Real e a Banda Destaque Nacional. As atividades também incluem a Caminhada do Kerb, de aproximadamente 12 quilômetros, que combina saúde, integração e tradição, com lanche típico alemão oferecido aos participantes.

O evento conta com apoio da administração municipal e também com patrocínios viabilizados por meio de leis de incentivo, como a Lei Rouanet, e apoios de empresas locais. Segundo Adeline, os recursos permitiram ampliar a estrutura e investir em atrações, além de viabilizar um documentário que registra as duas décadas da festa, realizado por Mauro Stoffel e Paulo Staudt.

Para o vice-prefeito, o Kerb é um exemplo de evento construído pela comunidade, com apoio da prefeitura, e que se tornou referência regional. “O acolhimento é uma marca de Nova Petrópolis. Quem participar do Kerb verá de perto a hospitalidade da comunidade de Pinhal Alto e compreenderá por que tantos visitantes retornam ano após ano”, afirma.