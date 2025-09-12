Obras na BR-116, em Novo Hamburgo, começam neste sábado

O trecho da BR-116, na altura do quilômetro 238, em Novo Hamburgo, na Região Metropolitana, sofrerá alterações a partir do próximo sábado (13), às 8h . A mudança no deslocamento deve-se às obras de implantação de uma passagem inferior no bairro Primavera, junto à Rua Tapes. As informações foram divulgadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), que alerta que ocorrerá desvio de tráfego das pistas principais.

A previsão da duração das obras, segundo o órgão, é de 10 meses . As operações integram o Lote 1 das melhorias operacionais e de segurança viária da BR-116. O departamento ressalta aos motoristas que redobrem a atenção ao transitar pela rodovia e que respeitem a sinalização local, visando garantir a segurança de todos os usuários.