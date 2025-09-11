Obras de binário na ERS-118 começam em Gravataí

O governo do Estado iniciou, as obras de um binário na interseção da avenida Brasil com a ERS-118, no município de Gravataí, na Região Metropolitana. A inspeção do começo dos trabalhos contou com a presença do secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, e do diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino.

O investimento total na obra é de R$ 24 milhões. O projeto contempla a construção de uma estrutura para a elevação da rodovia e uma passagem inferior com binário, que também incluirá espaço para pedestres e iluminação.

A intervenção tem como objetivo aprimorar a infraestrutura logística da região, permitindo a ligação da avenida Brasil – um dos principais acessos a Gravataí – à ERS-118 duplicada, por meio de uma interseção em dois níveis. Isso possibilitará o fluxo de veículos sem interferência no trânsito da rodovia principal. “A ERS-118 é um projeto contínuo, fundamental para a logística do Rio Grande do Sul. Essa obra é mais uma das diversas melhorias que estão sendo implementadas na rodovia, a partir da sua duplicação, e que terão impacto nos próximos anos, refletindo o compromisso do governo com o aprimoramento constante dessa via essencial”, afirmou Costella.

Durante o período de execução das obras, haverá modificações no trânsito local da ERS-118. O tráfego das pistas centrais será direcionado para as ruas laterais visando liberar as frentes de trabalho para a realização dos serviços da passagem subterrânea. A passagem subterrânea eliminará pontos de conflito de tráfego, gerando maior fluidez e impedindo que o trânsito dos bairros interfira na rodovia estadual.