Mais de 500 prendas farão cavalgada em Cambará do Sul

A 22ª Cavalgada de Prendas de Cambará do Sul ocorre neste sábado, na cidade dos Campos de Cima da Serra. O evento, que tem o objetivo de fortalecer o papel da mulher na cultura e nas tradições gaúchas, deverá reunir cerca de 500 mulheres de vários estados do Brasil.



A Cavalgada tem início às 7h, na Casa do Turista, Centro de Cambará, com as inscrições e café da manhã para as participantes. Às 8h30, as prendas recebem uma benção do padre da paróquia local e iniciam a cavalgada em direção ao interior do município, percorrendo as paisagens características da região. Às 13h, as prendas param para o almoço no Parque de Rodeios Gilberto de Zorzi. Na parte da tarde, o grupo retorna à cidade, com chegada prevista para as 17h ao Centro de Eventos 29 de Setembro, onde elas fazem um desfile de encerramento com a Chama Crioula.

• LEIA TAMBÉM: Acampamento Farroupilha espera receber mais de 2 milhões visitantes



Uma das integrantes da comissão organizadora do evento, Cláudia Ramos Monteiro, diz que a cavalgada é movida pelo amor e a dedicação das prendas, e que ao final de cada edição já começam a pensar e organizar a próxima. “A cada ano que passa, nossa cavalgada cresce, incluindo mulheres de todas as idades e de todos os rincões que se reúnem com seus cavalos encilhados, com muito zelo, capricho e suas bandeiras em punho em nome da tradição", afirma



Realizada sempre durante as festividades da Semana Farroupilha, a Cavalgada das Prendas de Cambará do Sul é considerada a maior cavalgada exclusivamente feminina do mundo. Anualmente, reúne centenas de mulheres vindas de diversos locais do Brasil, e até prendas de outros países já participaram. O evento começou no ano 2000 como um passeio entre amigas e cresceu ao longo dos anos, mantendo viva a tradição gaúcha e destacando o papel da mulher na cultura local.



Para participar, a prenda deverá levar 1kg de alimento não perecível e apresentar comprovação de que o seu animal está liberado sanitariamente: exame de anemia, vacina contra Influenza e a GTA (Guia de Trânsito Animal). Uma das integrantes da comissão organizadora do evento, Cláudia Ramos Monteiro, diz que, e que ao final de cada edição já começam a pensar e organizar a próxima. “A cada ano que passa, nossa cavalgada cresce, incluindo mulheres de todas as idades e de todos os rincões que se reúnem com seus cavalos encilhados, com muito zelo, capricho e suas bandeiras em punho em nome da tradição", afirmaRealizada sempre durante as festividades da Semana Farroupilha,. Anualmente, reúne centenas de mulheres vindas de diversos locais do Brasil, e até prendas de outros países já participaram. O evento começou no ano 2000 como um passeio entre amigas e cresceu ao longo dos anos, mantendo viva a tradição gaúcha e destacando o papel da mulher na cultura local.e apresentar comprovação de que o seu animal está liberado sanitariamente: exame de anemia, vacina contra Influenza e a GTA (Guia de Trânsito Animal).