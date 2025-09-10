Santa Cruz do Sul pode ter centro para atendimento a obesos

A Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Sul aprovou, na última segunda-feira (8), o projeto de lei proposto pelo vereador Gerson Vargas, que visa criar um Centro de Referência para a Prevenção e Tratamento da Obesidade no município. O projeto tem como objetivo destinar um local específico ao atendimento de pessoas com obesidade e a proposta foi enviada ao Poder Executivo Municipal, que aguarda sanção do prefeito Sérgio Moraes.

A pesquisa A Epidemia de Obesidade e as Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT) – Causas, custos e sobrecarga no SUS aponta que a prevalência de excesso de peso no Brasil aumentou de 42,6% em 2006 para 55,4% em 2019. Projeções indicam que em 2030 este dado pode chegar a 68%. Em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) de 2024 apontam que, ao todo, 37,76% da população usuária dos serviços de saúde do SUS estão com algum grau de obesidade.

Para o vereador, a criação de um centro especializado para o atendimento a pessoas com obesidade pode prevenir patologias acarretadas pela doença, como pressão alta, diabetes, problemas nas articulações, dificuldades respiratórias, gota, pedras na vesícula e até algumas formas de câncer. “Nós queremos fazer esse centro de referência porque Santa Cruz cuida muito da saúde da sua população. Aqui também temos o Centro do Diabético e o Centro do Idoso. Então, nada mais justo do que fazermos um centro de referência para obesidade, porque haverá um cuidado maior. Além disso, um dos maiores problemas da obesidade que eu vejo é a depressão”, diz Gerson, que propôs o projeto há um mês na Câmara de Vereadores.

A previsão é que o centro seja implantado junto ao Centro do Diabético, onde já atuam profissionais de diversas especialidades, como nutricionista, clínico geral, psicólogo, psiquiatra, endocrinologista e assistente social. “Hoje, por exemplo, a pessoa obesa procura vários lugares para atendimento. Vai no clínico geral, no posto de saúde, no plantão. O paciente não consegue se tratar plenamente. Então, a ideia é centralizar, até para a pessoa se sentir melhor”, explica.

Ele ressalta que um dos objetivos do centro é prevenir a doença através de palestras, fóruns, seminários, audiências públicas e outras ações pertinentes ao tema da obesidade, promovidas através de parcerias público-privadas. De acordo com Gerson, o projeto foi aprovado com a maioria dos votos, e o prefeito tem até 30 dias para sancioná-lo. Posteriormente, a Secretaria de Saúde terá 180 dias para se adequar ao projeto.