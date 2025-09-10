Praça símbolo de Estrela passa por revitalização

O município de Estrela deu início às obras de revitalização da Praça Menna Barreto, um dos principais cartões-postais e espaços de convivência da cidade. A ação integra o programa Estrela Volte a Brilhar e está sendo viabilizada com o apoio de empresas privadas.

O projeto vai preservar o traçado original da praça, mas trará importantes melhorias. Entre as intervenções previstas estão a substituição das pedras portuguesas danificadas do piso, que receberão também aplicação de resina para aumentar a durabilidade e a segurança; a renovação da fiação elétrica e da iluminação, garantindo mais eficiência e visibilidade; além de novos trabalhos de paisagismo e pintura em diversos pontos, valorizando o espaço e deixando-o mais acolhedor para moradores e visitantes.

A Praça Menna Barreto carrega grande valor histórico e simbólico para Estrela. Nomeada em homenagem a Antônio Vítor Sampaio Menna Barreto, fundador e doador das primeiras áreas públicas do município, a praça reúne monumentos marcantes como o obelisco que celebra o centenário da imigração alemã, o chafariz doado pela cervejaria Polar na década de 1960 e a estátua em memória do fundador. Palco de eventos culturais, feiras, encontros comunitários e celebrações cívicas, o local é considerado o coração da cidade e um ponto de encontro entre gerações. Com a revitalização, a ideia é preservar esse patrimônio, ao mesmo tempo em que adapta a estrutura às necessidades atuais, transformando-o em um ambiente mais seguro, moderno e vibrante.