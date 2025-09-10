Porto Alegre,

Menu
CapaJornal CidadesInfraestrutura

Publicada em 10 de Setembro de 2025 às 18:46

Novo Hamburgo inicia projeto da PPP da Iluminação Pública

Estudos, iniciados esse ano, devem levar 18 meses, com leilão previsto para 2026

Estudos, iniciados esse ano, devem levar 18 meses, com leilão previsto para 2026

Vinicius Campos/DIVULGAÇÃO/CIDADES
Compartilhe:
Jornal Cidades
A Prefeitura de Novo Hamburgo deu início, nesta quarta-feira, a um projeto voltado à transformação da prestação de serviços à comunidade. Foi realizada a primeira reunião da Parceria Público-Privada (PPP) de Iluminação Pública e Serviços Digitais. A atividade contou com a presença de representantes prefeitura, da Caixa Econômica Federal - estruturadora do projeto - e das consultorias contratadas, EY e Rhein Schirato Meireles, além da Câmara de Vereadores.
A Prefeitura de Novo Hamburgo deu início, nesta quarta-feira, a um projeto voltado à transformação da prestação de serviços à comunidade. Foi realizada a primeira reunião da Parceria Público-Privada (PPP) de Iluminação Pública e Serviços Digitais. A atividade contou com a presença de representantes prefeitura, da Caixa Econômica Federal - estruturadora do projeto - e das consultorias contratadas, EY e Rhein Schirato Meireles, além da Câmara de Vereadores.
O projeto contempla a modernização da iluminação pública com tecnologia LED, associada à implementação de soluções digitais que potencializam benefícios à comunidade. A cidade tem, atualmente, 20 mil luminárias.
Entre os recursos previstos, estão sistemas e redes de acesso públicos à internet, câmeras de monitoramento, gestão de estacionamentos públicos, dispositivos indicadores de geolocalização, sistemas de monitoramento ambientais e de riscos, monitoramento de frota urbana pública, sistema integrado de controle de tráfego urbano e semafórico em tempo real e contagem de tráfego.
A estruturação da PPP é organizada em quatro etapas: avaliação e preparação; estruturação do contrato; validação externa (com realização de audiência pública); e licitação e contratação. Os estudos terão duração de 18 meses e previsão de realização de leilão na Bolsa de Valores B3, em São Paulo, em 2026.

Notícias relacionadas