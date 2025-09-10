Novo Hamburgo inicia projeto da PPP da Iluminação Pública

A Prefeitura de Novo Hamburgo deu início, nesta quarta-feira, a um projeto voltado à transformação da prestação de serviços à comunidade. Foi realizada a primeira reunião da Parceria Público-Privada (PPP) de Iluminação Pública e Serviços Digitais. A atividade contou com a presença de representantes prefeitura, da Caixa Econômica Federal - estruturadora do projeto - e das consultorias contratadas, EY e Rhein Schirato Meireles, além da Câmara de Vereadores.

O projeto contempla a modernização da iluminação pública com tecnologia LED, associada à implementação de soluções digitais que potencializam benefícios à comunidade. A cidade tem, atualmente, 20 mil luminárias.

Entre os recursos previstos, estão sistemas e redes de acesso públicos à internet, câmeras de monitoramento, gestão de estacionamentos públicos, dispositivos indicadores de geolocalização, sistemas de monitoramento ambientais e de riscos, monitoramento de frota urbana pública, sistema integrado de controle de tráfego urbano e semafórico em tempo real e contagem de tráfego.

A estruturação da PPP é organizada em quatro etapas: avaliação e preparação; estruturação do contrato; validação externa (com realização de audiência pública); e licitação e contratação. Os estudos terão duração de 18 meses e previsão de realização de leilão na Bolsa de Valores B3, em São Paulo, em 2026.