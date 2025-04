PPP da iluminação pública avança para mais bairros de Santa Maira

parceria público-privada (PPP) da Iluminação Pública Mais uma etapa importante daavança em Santa Maria. A prefeitura iniciou o plano de modernização da iluminação com LED em vias públicas do Município. Os serviços estão em andamento na rua Rio Branco, no bairro Pinheiro Machado; na rua Armim Schvarcz, no bairro Tancredo Neves; e na rua Secundária, no bairro Nova Santa Marta; todas localizadas na Região Oeste. Após a conclusão nestes bairros, os trabalhos seguem para outros bairros.

O serviço constitui na substituição das lâmpadas tradicionais por lâmpadas LED, e contemplará cerca de 29 mil pontos de luz. O plano de modernização prevê no contrato com a IP Santa Maria Concessionária de Iluminação Pública S.A. que a modernização na cidade e nos nove distritos do interior deve ser concluída em 12 meses.

Ainda de acordo com o estudo luminotécnico realizado pelo consórcio, em alguns pontos os braços metálicos também serão substituídos para ficarem melhor adequados à iluminação. Outra novidade será a iluminação de destaque, diferenciada, a ser instalada em 25 prédios públicos que constam no contrato. Ainda será definida a data para início e os locais.