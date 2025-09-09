Passo Fundo lidera exportações do RS no mês de agosto

Apesar do cenário internacional de incertezas e insegurança no mercado mundial, marcado pelo tarifaço dos Estados Unidos, a cidade de Passo Fundo registrou em agosto um desempenho histórico no comércio exterior: foram US$ 344,6 milhões em exportações, crescimento de 74,5% em relação a agosto de 2024.



Esse resultado fez do município o maior exportador do Rio Grande do Sul, com participação de 17% nas vendas externas do Estado. Logo atrás ficaram Rio Grande (US$ 294,3 milhões) e Porto Alegre (US$ 127,5 milhões).

• LEIA TAMBÉM: Tarifaço derruba exportações do RS aos EUA e indústria critica medidas compensatórias



Segundo o Observatório Econômico da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Passo Fundo, que utiliza dados do Ministério da Indústria e Comércio, este foi o terceiro melhor agosto da história para as exportações locais — atrás apenas de 2022 e 2023. As importações somaram US$ 8 milhões, resultando em um superávit comercial de US$ 336,6 milhões.



No acumulado do ano (janeiro a agosto), as exportações totalizaram US$ 979,3 milhões, uma leve retração de 15,5% em comparação ao mesmo período de 2024 — movimento que reflete o contexto global mais desafiador. Os principais destinos das exportações de Passo Fundo foram China (86,9%), Espanha (6,3%) e Venezuela (2,3%). Os produtos mais comercializados foram Soja, derivados e resíduos de óleo de soja e arroz. Segundo o Observatório Econômico da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Passo Fundo, que utiliza dados do Ministério da Indústria e Comércio,— atrás apenas de 2022 e 2023. As importações somaram US$ 8 milhões, resultando em um superávit comercial de US$ 336,6 milhões.s, uma leve retração de 15,5% em comparação ao mesmo período de 2024 — movimento que reflete o contexto global mais desafiador. Os principais destinos das exportações de Passo Fundo foram China (86,9%), Espanha (6,3%) e Venezuela (2,3%). Os produtos mais comercializados foram Soja, derivados e resíduos de óleo de soja e arroz.