Festival de Artes Cênicas movimenta a cidade de São Jerônimo

A cidade de São Jerônimo se prepara para viver mais uma edição do Festival de Artes Cênicas, ponto alto da tradicional Gincana Cultural da cidade, promovida ao longo de setembro. Realizado no Ginásio Municipal, o evento, que ocorre no sábado (13), é considerado o maior espetáculo cultural da Região Carbonífera e um dos maiores do gênero no Rio Grande do Sul, reunindo arte, engajamento social e forte senso comunitário – totalmente produzido pelos moradores da cidade.

A Gincana Cultural reúne atualmente quatro equipes filiadas à Liga Independente das Equipes da Gincana Cultural de São Jerônimo: Equi Medonhos, Águia de Fogo, Equi Poupança e Força SK. Dentro dessa programação, o Festival de Artes Cênicas nasceu como herdeiro do antigo Carnaval de São Jerônimo e, ao longo dos anos, se consolidou como um espetáculo grandioso de teatro, dança, figurinos e efeitos especiais, promovido por cidadãos do município de pouco mais de 20 mil habitantes.

Além da arte, o festival estimula a economia e a solidariedade local. Estima-se que a cadeia de atividades ligadas ao evento movimente mais de R$ 500 mil por ano, com impacto em setores como comércio, serviços e geração de empregos temporários. O ingresso do espetáculo também tem a opção solidária, mediante a doação de um quilo de alimento, ou ao custo de R$ 40,00. A ideia é arrecadar cerca de 1 tonelada de itens alimentícios para serem distribuídos a famílias em situação de vulnerabilidade da região.

A repercussão regional vem crescendo, com a participação de cidades vizinhas, como Charqueadas e Butiá, que integram suas comunidades às equipes. Com expectativa de público de 3,5 mil pessoas no ginásio em uma única noite, o Festival de Artes Cênicas reafirma São Jerônimo como um polo de criatividade e engajamento social, mantendo viva uma herança cultural e familiar que cresce a cada edição, transformando a paixão em patrimônio.