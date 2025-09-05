BRDE libera recursos para cultivo com conservação de campos nativos no Pampa

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) anunciou que fará novas liberações de recursos da linha de crédito que tem incentivos a fundo perdido, com seis novos contratos que somam R$ 2,6 milhões. A iniciativa ocorre no âmbito do projeto Alianza Mais, que visa a oferecer assistência técnica, incentivos e financiamento para iniciativas que aliem maior produtividade para a agropecuária associada à conservação da biodiversidade do bioma pampa.

O projeto é uma parceria entre o BRDE e a Associação para Conservação das Aves do Brasil (Save Brasil/Alianza del Pastizal).

A iniciativa contempla investimentos para melhoria do campo nativo, aquisição de equipamentos e melhorias em propriedades rurais localizadas em seis municípios – Dom Pedrito, Lavras do Sul, Pedras Altas, Santana do Livramento, São Gabriel e Uruguaiana – da Campanha e da Fronteira Oeste, viabilizando a conservação de 710 hectares.

Conforme o diretor de Planejamento do BRDE, Leonardo Busatto, os incentivos que acompanham a linha de crédito são um mecanismo importante para manter a atividade no campo e evitar o avanço da monocultura. A ação está contemplada nas diretrizes do Plano Rio Grande.

O Alianza Mais prevê investimentos de 7 milhões de euros, equivalente a cerca de R$ 40 milhões na conservação dos campos nativos do pampa. O objetivo é contribuir para o combate às mudanças climáticas. Do total, 2 milhões de euros têm origem em aporte do Fundo Francês para o Meio Ambiente Mundial (FFEM).

Na avaliação do diretor-técnico da Alianza del Pastizal, Michael Carroll, o projeto começa a se consolidar junto aos produtores. Segundo ele, a Alianza já conta com 400 membros, o que representa quase 200 mil hectares de pastagens nativas. Na Expointer do ano passado, o BRDE celebrou as primeiras operações, no valor de R$ R$ 2,25 milhões. Caroll informou também que, além dos oito primeiros contratos firmados desde o início do projeto, há outros 42 processos em análise.

Na presença do diretor-presidente do banco, Ranolfo Vieira Júnior, os contratos celebrados na Casa do BRDE na Expointer serão destinados para recuperação dos campos nativos, infraestrutura de subdivisão de potreiros, manejos de bovinos e aquisição de equipamentos.

Os contemplados são Jorge Henrique Bulcão de Souza, Lavras do Sul; Ricardo Costa de Lima, de Dom Pedrito; Beatriz Sassi Bento Pereira, de São Gabriel; Juliano Silveira Souto, de Uruguaiana; Eulália de Souza Anselmo, de Pedras Altas; e Rodrigo Garcia Resende, de Santana do Livramento.

Com incentivo a fundo perdido -blended finance -, os financiamentos viabilizam investimentos em modelos de produção inovadores e sustentáveis, que irão ajudar a gerar maior renda para os produtores pecuários do pampa.