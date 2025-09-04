Boi resgatado em enchente no Vale do Taquari vai desfilar na Expointer

O boi Valente, adotado pela Universidade de Caxias do Sul (UCS) após as enchentes em setembro de 2023 no Rio Grande do Sul, vai participar de um desfile nesta sexta-feira (5), a partir das 10h, na abertura oficial da feira.

Há dois anos, o Rio Taquari registrou mais um episódio de cheias. O boi ficou desaparecido por alguns dias na região do município de Muçum. Quando foi encontrado, sofreu uma queda e fraturou uma das patas. A ONG Grupo de Resposta a Animais em Desastres, que atuava na região, adquiriu o animal para evitar que fosse sacrificado.

A partir de um trabalho envolvendo o curso de Medicina Veterinária e acadêmicos de Fisioterapia da UCS, o bovino recuperou a qualidade de vida, e o desfile servirá como forma de mostrar a superação.