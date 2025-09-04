Porto Alegre,

Publicada em 04 de Setembro de 2025 às 19:20

Médicos decidem paralisar atendimentos na Santa Casa de São Gabriel

Entidade atende a 11 municípios da região

SANTA CASA DE SÃO GABRIEL/DIVULGAÇÃO/CIDADES
Jornal Cidades
Médicos que atuam na Santa Casa de São Gabriel resolveram suspender os atendimentos eletivos a partir de 27 de setembro, devido aos recorrentes atrasos nos pagamentos. Profissionais de algumas especialidades optaram por pedir a rescisão de contrato também na mesma data. A definição foi tomada em Assembleia Geral Extraordinária, realizada nesta semana, comandada pelo diretor da Fronteira Oeste do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), Felipe Cunha.
Os profissionais não receberam os honorários de junho e julho, e não há previsão para o pagamento de agosto, que deveria ser quitado em 10 de setembro. A categoria, no entanto, vem enfrentando esses atrasos há meses, assim como a falta de alguns insumos. A suspensão da paralisação ou das rescisões está condicionada ao pagamento dos valores.

O Simers irá comunicar o Conselho Regional de Medicina (Cremers), Secretaria Municipal de Saúde, Ministério Público e outros órgãos sobre a suspensão das cirurgias eletivas. A Santa Casa atende a população de 11 municípios da região.

