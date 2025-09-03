Ação recupera escola de Eldorado do Sul em apenas um dia

A Escola Municipal de Educação Fundamental (EMEF) São José, localizada na zona rural de Eldorado do Sul, na Região Metropolitana foi revitalizada em apenas um dia graças à iniciativa pela organização social DU99. A escola, que atende 90 crianças da pré-escola ao 5º ano do ensino fundamental, foi afetada pela enchente de 2024 e pelo transbordamento do córrego lindeiro em junho deste ano.

Com a participação de 55 voluntários, todos os ambientes da escola foram recuperados em tempo recorde, inclusive áreas comuns, playground e o corredor literário, já que a escola não tem espaço para biblioteca.

Na ação, estiveram presentes figuras importantes como a Aline Fuhrmeister, arquiteta fundadora da DU99, Morgana Giuseppe Moreira, diretora da EMEF São José, Gustavo Boff, diretor de Marketing da Soprano e a secretaria de Educação de Eldorado do Sul, Tatiane Soares Correa. Entre os voluntários também estava Lucas Bairros, artista que assinou a pintura personalizada na área de convivência das crianças. A Superfã desta ação, que esteve à frente da campanha de arrecadação de livros para o corredor literário, foi a jornalista e escritora Fernanda Pandolfi.