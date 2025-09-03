Porto Alegre,

Menu
CapaJornal CidadesEducação

Publicada em 03 de Setembro de 2025 às 19:05

Ação recupera escola de Eldorado do Sul em apenas um dia

Todos os ambientes da escola foram recuperados em tempo recorde

Todos os ambientes da escola foram recuperados em tempo recorde

DU99/DIVULGAÇÃO/CIDADES
Compartilhe:
Jornal Cidades
A Escola Municipal de Educação Fundamental (EMEF) São José, localizada na zona rural de Eldorado do Sul, na Região Metropolitana foi revitalizada em apenas um dia graças à iniciativa pela organização social DU99. A escola, que atende 90 crianças da pré-escola ao 5º ano do ensino fundamental, foi afetada pela enchente de 2024 e pelo transbordamento do córrego lindeiro em junho deste ano.
A Escola Municipal de Educação Fundamental (EMEF) São José, localizada na zona rural de Eldorado do Sul, na Região Metropolitana foi revitalizada em apenas um dia graças à iniciativa pela organização social DU99. A escola, que atende 90 crianças da pré-escola ao 5º ano do ensino fundamental, foi afetada pela enchente de 2024 e pelo transbordamento do córrego lindeiro em junho deste ano.
Com a participação de 55 voluntários, todos os ambientes da escola foram recuperados em tempo recorde, inclusive áreas comuns, playground e o corredor literário, já que a escola não tem espaço para biblioteca.
Na ação, estiveram presentes figuras importantes como a Aline Fuhrmeister, arquiteta fundadora da DU99, Morgana Giuseppe Moreira, diretora da EMEF São José, Gustavo Boff, diretor de Marketing da Soprano e a secretaria de Educação de Eldorado do Sul, Tatiane Soares Correa. Entre os voluntários também estava Lucas Bairros, artista que assinou a pintura personalizada na área de convivência das crianças. A Superfã desta ação, que esteve à frente da campanha de arrecadação de livros para o corredor literário, foi a jornalista e escritora Fernanda Pandolfi.

Notícias relacionadas