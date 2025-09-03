Festa Nacional do Moranguinho inicia em Bom Princípio

A 21ª Festa Nacional do Moranguinho, em Bom Princípio, inicia nesta quinta-feira (4) e segue em três fins de semana de setembro. A festa promete movimentar o município, a 70 quilômetros de Porto Alegre. A expectativa é receber 180 mil visitantes.

Em 2025, retorna para a parte interna do parque a Arena de Shows com uma estrutura imponente. O parque Morangão está estruturado para receber a todos com shows nacionais, programação cultural diária com bandas regionais, orquestras, CTGs, bandas típicas, bandas de baile de destaque no cenário gaúcho e de rock. As atrações são para todos os públicos com grandes nomes como Ana Castela, César Menotti e Fabiano, Pedro Sampaio e Grupo Tholl entre tantos outros.

Serão em torno de 200 expositores, não apenas na área das Delícias do Morango e da gastronomia, mas também em segmentos como artesanato, feira comercial, vestuário, itens ligados à produção do campo, agricultura familiar, uma infinidade de produtos de expositores do Rio Grande do Sul e de outros Estados.

Já na gastronomia, um dos destaques vai para a tradicional cuca de morango do Clube de Mães, assim como os morangos com chantilly e chocolate, espetinhos de morango, tortas, cucas, geleias, sucos, chopp, licores e uma infinidade de produtos.

O Morangão, cartão postal do Vale do Caí, ficará 100% visível para quem estiver dentro do parque. Em frente a ele, a avenida será fechada para receber Biergarten Moranguinho e a exposição de empresas da cidade valorizando a economia local.

A Festa Nacional do Moranguinho valoriza a cultura local com apresentações de grupos de danças folclóricas, orquestras que mostram a veia musical do município e outras atividades culturais. O desfile temático contará com a participação expressiva da comunidade. Com narração em estilo teatral, protagonizada por uma avó e seus dois netos, o desfile conduzirá o público por uma viagem pelas origens de Bom Princípio, a valorização da agricultura, o protagonismo da comunidade e a transformação do morango em elemento de identidade e orgulho local.