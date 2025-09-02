Caixa vai modelar PPP da iluminação pública em Lajeado

A prefeitura de Lajeado assinou, nesta terça-feira (2), um contrato com a Caixa Econômica Federal para o início do processo de estruturação de uma Parceria Público-Privada (PPP) voltada à modernização da iluminação pública e à implantação de serviços digitais no município. O documento representa a etapa inicial do processo, com elaboração dos estudos técnicos, operacionais e financeiros.

A iniciativa tem como objetivo garantir mais eficiência, segurança e inovação para a cidade, envolvendo desde a modernização e manutenção dos pontos de iluminação pública até a instalação de sistemas inteligentes de monitoramento e gestão urbana. Durante o processo de estruturação com a Caixa, é avaliada a condição atual dos pontos de iluminação do município e são apresentados os cenários de melhor viabilidade, com indicação do melhor cenário para decisão da administração municipal.



Entre os serviços previstos na PPP estão a modernização, ampliação, eficientização energética, operação e manutenção do parque de iluminação pública, implantação de telegestão em vias de maior movimento e criação de um centro de controle e operação.

Além disso, câmeras de videomonitoramento com reconhecimento facial e veicular serão instaladas, além de uma gestão semafórica em tempo real, sistemas de alerta e difusão de informações, monitoramento de frota urbana e transporte público, dentre outras melhorias.

O contrato com a Caixa não implica custos para o município. Em caso de sucesso do edital de PPP, os custos dos estudos serão pagos pelo concessionário vencedor da licitação. Caso contrário, serão absorvidos pela própria Caixa. O prazo previsto até a contratação da PPP é de até 18 meses.