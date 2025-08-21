Câmeras de vigilância chegam a todos os bairros de Lajeado

A prefeitura de Lajeado está ampliando o uso da tecnologia em favor da segurança pública. Estão sendo instalados 40 novos equipamentos de videomonitoramento em 16 novos pontos estratégicos da cidade, com previsão de conclusão no final do mês de agosto, garantindo cobertura em todos os bairros do município.

Com a ampliação, o município passa a contar com 132 câmeras distribuídas em 77 pontos, monitoradas pelo Centro Integrado de Operações (CIOP), localizado junto ao 22º Batalhão da Polícia Militar (22º BPM). A iniciativa tem como objetivo aumentar a sensação de segurança da população, auxiliar em cercos policiais e reforçar o trabalho das forças de segurança com informações precisas.

Entre os bairros que receberam os novos equipamentos estão Campestre, Carneiros, Centenário, Conservas, Floresta, Igrejinha, Imigrante, Morro 25, Planalto e Santo André. E, em demais bairros foi ampliado o número.