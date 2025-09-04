Ambulatório Central da Faculdade de Medicina da UFPel transfere atendimentos para novo espaço em Pelotas

O Ambulatório Central da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) iniciou seus atendimentos em um novo endereço. O serviço foi transferido para um espaço localizado na antiga Laneira, na Avenida Duque de Caxias, número 104, em Pelotas.

O prédio reformado conta com 27 consultórios destinados a diferentes especialidades médicas, além de salas de aula e auditório. Segundo a direção da Faculdade de Medicina, o local foi adaptado para receber tanto os usuários do sistema de saúde quanto os estudantes da área médica que utilizam o ambulatório para atividades de formação.

A diretora da Faculdade de Medicina da UFPel, Julieta Fripp, explicou que o novo espaço amplia as condições de atendimento. “Aqui a gente tem uma estrutura que foi toda reformada e está adequada para dar mais qualidade de vida e atenção aos nossos usuários, que são atendidos em diversas especialidades médicas”, afirmou.

O Ambulatório Central realizou, em 2024, mais de 20 mil atendimentos, segundo dados da instituição. Os pacientes são encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Rosane Lopes, aposentada e paciente há quatro anos, avaliou positivamente a mudança. “A mudança foi super boa, ficou bonito mesmo o atendimento. Apesar de que sempre fui bem atendida”, disse.

O espaço também está vinculado às atividades de ensino da UFPel. O pró-reitor de Ensino, Antônio Maurício Alves, destacou a relevância da mudança para a formação de profissionais. “Isso para a área de ensino é muito importante porque qualifica nossos processos, para podermos formar profissionais mais bem preparados e acolher a comunidade de Pelotas e região de uma forma mais adequada”, afirmou.

A transferência do Ambulatório Central para a antiga Laneira deve durar três anos, período em que seguem as obras do novo Hospital Escola da UFPel. Após a conclusão, os serviços ambulatoriais serão transferidos para a nova sede.

O gerente administrativo do Hospital Escola, Ricardo Peter, explicou que o prédio atual foi viabilizado a partir de um investimento de R$ 10 milhões da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), como solução provisória para os atendimentos. Ele também detalhou o andamento do projeto do hospital. “A obra do novo Hospital Escola foi contemplada no PAC, uma obra no valor total de R$ 274 milhões que já foi iniciada e deve ficar pronta em três anos”, afirmou.

As obras começaram em maio de 2025. As fundações do Bloco 1, que terá seis andares e vai abrigar a estrutura principal do hospital, estão em fase de conclusão. Em seguida, serão iniciadas as fundações do Bloco 2.

O Hospital Escola da UFPel é o único da rede Ebserh que ainda não possui sede própria. Atualmente, funciona em um prédio alugado de aproximadamente 6 mil metros quadrados. O novo espaço terá quase 50 mil metros quadrados de área construída, ampliando a capacidade de atendimento e de ensino.

De acordo com a universidade, o novo hospital permitirá reunir em um único espaço os cursos da área da saúde da instituição. Até a entrega, prevista para daqui a três anos, os atendimentos continuam sendo realizados no ambulatório da Laneira.