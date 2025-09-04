Porto Alegre,

Menu
CapaJornal CidadesSaúde

Publicada em 04 de Setembro de 2025 às 10:35

Ambulatório Central da Faculdade de Medicina da UFPel transfere atendimentos para novo espaço em Pelotas

Serviço foi transferido para um espaço localizado na antiga Laneira, na Avenida Duque de Caxias

Serviço foi transferido para um espaço localizado na antiga Laneira, na Avenida Duque de Caxias

Patricia Porciuncula/Especial/Cidades
Compartilhe:
Patrícia Porciúncula
O Ambulatório Central da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) iniciou seus atendimentos em um novo endereço. O serviço foi transferido para um espaço localizado na antiga Laneira, na Avenida Duque de Caxias, número 104, em Pelotas.
O Ambulatório Central da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) iniciou seus atendimentos em um novo endereço. O serviço foi transferido para um espaço localizado na antiga Laneira, na Avenida Duque de Caxias, número 104, em Pelotas.
O prédio reformado conta com 27 consultórios destinados a diferentes especialidades médicas, além de salas de aula e auditório. Segundo a direção da Faculdade de Medicina, o local foi adaptado para receber tanto os usuários do sistema de saúde quanto os estudantes da área médica que utilizam o ambulatório para atividades de formação.
A diretora da Faculdade de Medicina da UFPel, Julieta Fripp, explicou que o novo espaço amplia as condições de atendimento. “Aqui a gente tem uma estrutura que foi toda reformada e está adequada para dar mais qualidade de vida e atenção aos nossos usuários, que são atendidos em diversas especialidades médicas”, afirmou.
O Ambulatório Central realizou, em 2024, mais de 20 mil atendimentos, segundo dados da instituição. Os pacientes são encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Rosane Lopes, aposentada e paciente há quatro anos, avaliou positivamente a mudança. “A mudança foi super boa, ficou bonito mesmo o atendimento. Apesar de que sempre fui bem atendida”, disse.
O espaço também está vinculado às atividades de ensino da UFPel. O pró-reitor de Ensino, Antônio Maurício Alves, destacou a relevância da mudança para a formação de profissionais. Isso para a área de ensino é muito importante porque qualifica nossos processos, para podermos formar profissionais mais bem preparados e acolher a comunidade de Pelotas e região de uma forma mais adequada”, afirmou.

A transferência do Ambulatório Central para a antiga Laneira deve durar três anos, período em que seguem as obras do novo Hospital Escola da UFPel. Após a conclusão, os serviços ambulatoriais serão transferidos para a nova sede.

O gerente administrativo do Hospital Escola, Ricardo Peter, explicou que o prédio atual foi viabilizado a partir de um investimento de R$ 10 milhões da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), como solução provisória para os atendimentos. Ele também detalhou o andamento do projeto do hospital. “A obra do novo Hospital Escola foi contemplada no PAC, uma obra no valor total de R$ 274 milhões que já foi iniciada e deve ficar pronta em três anos”, afirmou.

As obras começaram em maio de 2025. As fundações do Bloco 1, que terá seis andares e vai abrigar a estrutura principal do hospital, estão em fase de conclusão. Em seguida, serão iniciadas as fundações do Bloco 2.

O Hospital Escola da UFPel é o único da rede Ebserh que ainda não possui sede própria. Atualmente, funciona em um prédio alugado de aproximadamente 6 mil metros quadrados. O novo espaço terá quase 50 mil metros quadrados de área construída, ampliando a capacidade de atendimento e de ensino.
De acordo com a universidade, o novo hospital permitirá reunir em um único espaço os cursos da área da saúde da instituição. Até a entrega, prevista para daqui a três anos, os atendimentos continuam sendo realizados no ambulatório da Laneira.

Notícias relacionadas