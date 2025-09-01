Canoas inicia obras no trecho 2 de dique no bairro Rio Branco

A prefeitura de Canoas deu ordem de início à obra do trecho 2 do dique Rio Branco. O ato de assinatura ocorreu durante o Prefeitura na Tua Casa, evento que levou os serviços da administração municipal para a Praça Vereador Elisio Costa, no bairro Fátima. A obra está orçada em R$ 50,4 milhões, com recursos do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs) e do município, e os primeiros trabalhos ocorreram nesta segunda-feira (1).

“É uma obra para proteger nossas famílias, as pessoas, a comunidade, o desenvolvimento da nossa cidade”, declarou o prefeito Airton Souza no ato de assinatura da ordem de início dos trabalhos.

“O espírito da reconstrução vem também com o espírito da união”, disse o vice-prefeito. “É um investimento pesado que vai, efetivamente, proteger o bairro”, disse o secretário municipal de Obras e Reconstrução, Guido Bamberg.

De acordo com Bamberg, a partir desta segunda-feira serão iniciados os ensaios técnicos do solo para a elaboração do projeto executivo das obras, etapa com previsão de conclusão de dois a três meses. As obras, que compreenderão a elevação de cota do dique entre a avenida Guilherme Schell e a rua Henrique Dias, deverão ser concluídas em 20 meses.