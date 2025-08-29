Contas de água em Caxias do Sul ficam mais caras em setembro

Entra em vigor nesta segunda-feira (1) a revisão nas tarifas de água e esgoto de Caxias do Sul. A Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (Agesan/RS) calculou o índice em 4,83%. Para o consumidor, a alteração de R$ 0,34 por metro cúbico será percebida nas contas pagas de outubro em diante.

A última mudança tarifária havia ocorrido há 16 meses, em abril do ano passado. O metro cúbico da água vai passar de R$ 7,01 para R$ 7,35. A tarifa mínima, atualmente de R$ 35,05, será de R$ 36,75. O percentual de revisão é calculado pela equipe técnica da Agesan com base na atualização dos valores de insumos e da inflação acumulada do período.

Segundo o Samae, a revisão tarifária evita a defasagem e permite dar continuidade não só à prestação qualificada dos serviços, mas aos investimentos em extensões de rede de água e ampliação da coleta e tratamento de esgoto. Atualmente, a água tratada já chega a 99% da população, sendo 100% na zona urbana. Já as redes coletoras de esgoto abrangem 92,72% do município (96,29% na cidade). Para ampliar estes índices, sobretudo de tratamento de efluentes (atualmente quase 60% do esgoto coletado), estão em andamentos obras de porte em diversos pontos da cidade, como os bairros Madureira, Universitário, Jardim América, Desvio Rizzo e Colina Sorriso.