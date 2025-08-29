Unidade do Sesc será construída na cidade de Osório

A prefeitura de Osório fechou a entrada do terreno usado como estacionamento na frente do prédio do Executivo municipal, na avenida Jorge Dariva, Centro da cidade. O motivo é o início das obras de construção do prédio do Sesc no local. Na sexta-feira (29), o presidente do Sindilojas e Primeiro presidente da Fecomércio, Joel Dadda, esteve reunido com o prefeito de Osório, Romildo Bolzan Júnior, tratando sobre o projeto que vai gerar 80 empregos diretos no município.



“É um projeto que se discute há bastante tempo, desde a doação do terreno e, agora, o início da obra. Será um grande empreendimento, um prédio com equipamentos e diversas possibilidades como auditório, oficinas, reuniões, atividades culturais e esportivas para todas as idades”, disse o prefeito.

Segundo Joel Dadda, a previsão é que as obras iniciem em setembro ou outubro deste ano, com prazo de dois anos para serem concluídas. Durante a semana, uma equipe de engenharia já realizou o estudo de solo no local. O local terá capacidade para 550 lugares que poderá receber eventos municipais, estaduais e de fora do Estado, segundo o empreendedor.



O empreendimento terá 4.593 m² distribuídos em três pavimentos, reunindo uma estrutura de lazer, cultura, educação e saúde com piscina semiolímpica, praça infantil com piso especial, salas multiuso e oficinas auditório para eventos culturais, academia e espaços de atividades físicas, Escola de Educação Infantil, EJA, áreas de convivência, entre outras estruturas.



A obra, custeada integralmente pelo Sesc, terá custo de R$ 31,6 milhões. Por ter recebido em doação o terreno do município de Osório, o Sesc colocará à disposição dos estudantes de baixa renda de Osório um percentual de vagas gratuitas nos programas: EJA Ensino Médio (100%); Educação Infantil (30%); Maturidade Ativa (30%) e Natação Iniciação Esportiva (10%).