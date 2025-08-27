Shopping de Canoas inaugura área de lazer com investimento de R$ 3,4 milhões

Resultado de um investimento de R$ 3,4 milhões, o Parque do Park, nova área de lazer externa do ParkShopping Canoas, será inaugurado no sábado (30), em evento com atrações culturais e entrada gratuita. O local, de 1,66 mil metros quadrados, teve as obras iniciadas em março. O espaço conta com um playground, quiosques, dois espaços pet - um para cães de pequeno porte e outro para cães de grande porte - e uma quadra de areia com tamanho oficial para a prática de esportes como vôlei, beach tennis e futevôlei, além de outros atrativos.

Após a inauguração, o espaço estará disponível de terça-feira à sábado, das 10h às 22h, e, aos domingos e feriados, das 11h às 21h. O acesso fica no Piso L2.

A celebração da inauguração do Parque do Park, neste sábado, acontecerá das 14h às 17h, e os ingressos podem ser reservados gratuitamente também através do aplicativo Multi. Além de conhecer a novidade, o público poderá apreciar uma apresentação do espetáculo circense Sopráveis, da companhia Circo Híbrido, que encanta com malabares, equilibrismo, comicidade e outras técnicas da arte do circo. Também é atração um show de Diego Dias e banda com “The Beatles no Acordeon”, que reproduz sucessos da lendária banda de rock britânica no acordeon. O projeto de Dias, artista reconhecido como co-fundador da banda Vera Loca com passagem por grupos como Cidadão Quem e Acústicos e Valvulados, promete muita animação a partir das 15h30.

“O Parque do Park foi pensado para todos, criando um ambiente acolhedor para o público infantil, familiar, idoso e pet-friendly. É o que queremos trazer já neste evento de inauguração, celebrando o resultado deste investimento junto aos nossos clientes”, destaca o superintendente do ParkShopping Canoas, Luís Vilarinho.