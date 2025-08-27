Ponte no Litoral Norte gaúcho tem 80% da estrutura concluída

Está tomando forma a nova ponte sobre o rio Três Forquilhas, no quilômetro 9 da ERS-417, entre Itati e o município de Três Forquilhas, no Litoral Norte gaúcho. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt), 80% da obra já está concluída.

A ponte, que foi danificada pelas enchentes de 2024, já recebeu as vigas e no momento estão ocorrendo as obras de fixação da nova estrutura aos apoios. Nos próximos dias, inicia a montagem das ferragens e a concretagem, restando apenas os acabamentos e a instalação dos elementos de segurança, como guarda-corpo.

A nova ponte terá 88 metros de extensão e investimento de R$ 8,2 milhões provenientes do governo do Estado. Deste montante, cerca de R$ 6 milhões já foram aplicados na obra. A nova ponte integra a lista de obras prioritárias do Plano Rio Grande.

O secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, salienta os investimentos do Estado em obras estruturais. “A nova ponte de Itati é mais uma obra essencial elencada como prioritária pelo governo, tendo em vista a sua relevância para a economia e desenvolvimento da região. Muito em breve, o principal ponto de ligação entre os municípios de Itati e Três Forquilhas, será entregue àquela comunidade”, ressaltou Costella.

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, chama a atenção para a qualidade da obra. “Não estamos medindo esforços para entregar ao Litoral Norte não só mais uma ponte, mas uma obra robusta e resiliente. Não é somente refazer uma obra destruída, nosso compromisso é entregar qualidade para que a comunidade possa utilizar a travessia com dignidade e segurança”, ressaltou Faustino. A conclusão da obra está prevista para 2026.