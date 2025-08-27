São Francisco de Paula recebe a 32ª edição do festival Ronco do Bugio

Os dias 29 e 30 de agosto de serão marcados pela 32ª edição do Festival Ronco do Bugio em São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha. Neste ano, ao todo, foram 136 músicas inéditas inscritas nas três fases do concurso: distribuídas em 16 na fase local, 8 na fase instrumental e 112 na fase geral. Foram classificadas 23 composições: divididas em 10 na fase local, 10 na fase geral e 3 na fase instrumental, além de 5 obras que ficaram na suplência.

A prefeitura recebeu as inscrições até o dia 6 de julho. O próximo passo foi, com a comissão avaliadora formada pelos jurados Léo Ribeiro de Souza, Israel da Sóis Sgarbi, Ricardo Marques e Cássio Figueiró que começaram a fazer a seleção, além do músico João Sartune que também integrou a banca, participando da fase prévia de escuta das obras.

Criado na década de 1980, o Festival Ronco do Bugio tornou-se referência no calendário tradicionalista do Rio Grande do Sul por uma característica singular: é o único festival do Brasil em que todas as composições inscritas devem obrigatoriamente seguir o ritmo bugio. Essa exigência o tornou conhecido como “O Festival Mais Autêntico do Estado”, em virtude da defesa radical de uma manifestação cultural própria, que remonta aos gaiteiros serranos que, inspirados pelo ronco do primata bugio, deram forma a esse ritmo inconfundível. Ainda que existam festivais dedicados a outros gêneros tradicionais em países vizinhos, como o chamamé na Argentina, nenhum outro impõe exclusividade rítmica como o evento realizado em São Francisco de Paula.

A melhor composição local receberá o prêmio “Ronco da Terra”, com troféu e R$ 3.000. Já na fase geral, as 10 composições classificadas e outras quatro vindas da fase local disputam as premiações principais, com destaque para os três primeiros colocados, que receberão prêmios em dinheiro de até R$ 8.000, além de troféus.

Também serão reconhecidos o melhor instrumentista, melhor intérprete e a música mais popular do evento. A grande novidade de 2025 é a criação da categoria “Instrumental de Gaita”, que premiará a melhor execução individual no ritmo bugio, reforçando a valorização do instrumento símbolo da música regional. O vencedor levará troféu e R$ 1.000.