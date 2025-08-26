Aplicativo com ofertas de emprego é criado em Taquara

A cidade de Taquara lançou em agosto o programa Prospera Taquara, que reúne uma série de iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico e social do município. Entre as novidades, está o aplicativo Emprega Mais Taquara, uma ferramenta pioneira no Estado, que promete modernizar a forma como empregadores e candidatos a vagas se conectam.

Idealizado pela Secretario de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Turismo, a ferramenta está disponível gratuitamente para Android e iOS e se propõe a ser um elo direto entre quem oferece e quem busca oportunidades de trabalho. Diferente das plataformas tradicionais, que concentram apenas empregos com carteira assinada (CLT), o aplicativo também contempla o mercado informal. Assim, além de vagas em empresas, o sistema reúne ofertas para diaristas, pintores, jardineiros, designers freelancers e outros profissionais autônomos.

“Se você precisa de um gesseiro, por exemplo, hoje busca por indicação, na internet ou em associações de moradores. Essa lacuna será preenchida pelo aplicativo, que permite contratar tanto um CNPJ quanto um CPF para qualquer tipo de serviço”, detalha o secretário, Pedro Almeida.

O Emprega Mais Taquara oferece funcionalidades que tornam a experiência prática e acessível. Podem ser usados filtros de busca para localizar profissionais ou vagas específicas, criação de currículos dentro da plataforma, com opção de exportação em PDF, realização de entrevistas online pelo próprio app, com chamadas de vídeo, relatórios mensais com indicadores sobre o mercado local, auxiliando na formulação de políticas públicas e há uma integração com a Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Cidadania, possibilitando que cidadãos cadastrados em programas sociais recebam apoio na elaboração de currículos e no acesso às vagas.

A expectativa é de que a ferramenta agilize contratações, fortaleça o empreendedorismo e aumente a geração de emprego e renda em Taquara. “O Emprega Mais Taquara é mais uma das soluções que integram o Prospera Taquara. Queremos criar um ambiente favorável para atrair novas empresas e, ao mesmo tempo, apoiar quem já empreende ou busca uma oportunidade de trabalho”, afirma Pedro.

Segundo o secretário, o aplicativo segue as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Para quem tiver dificuldades no cadastro ou no uso da plataforma, a secretaria disponibilizará suporte direto por aplicativo de mensagens e atendimento presencial.