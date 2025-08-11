Taquara lança linha de crédito para empresas locais

Empresas de Taquara terão acesso a uma linha especial de crédito que poderá injetar até R$ 6 milhões na economia local. A iniciativa integra o programa Prospera Taquara e será operada por meio do CrediTaq, mecanismo criado para fomentar o empreendedorismo no município.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Turismo de Taquara, Pedro Almeida, idealizador do programa, o CrediTaq foi desenvolvido em parceria com o RS Garanti — entidade responsável pela carta-garantia que viabiliza a operação — e o Sicredi Caminho das Águas, instituição financeira parceira. Serão até R$ 75 mil disponíveis através dessa linha de crédito para cada CNPJ. Ele conta ainda que, inicialmente, o CrediTaq está disponibilizando o valor de R$ 1,5 milhão para concessão de crédito aos empreendedores locais, mas que este montante poderá chegar a R$ 6 milhões – já que Taquara aprovou uma lei de até R$ 200 mil para aporte neste programa.

A nova linha de crédito oferece empréstimos de até R$ 75 mil por CNPJ, conforme a capacidade de pagamento do solicitante, com parcelamento em até 36 vezes e carência de até dois meses. Um dos principais diferenciais do CrediTaq é a taxa de juros reduzida de 1,59% ao mês, considerada uma das mais competitivas do mercado — inclusive abaixo das taxas praticadas no crédito consignado.

O acesso à linha de crédito é exclusivo para empreendedores com CNPJ ativo há, pelo menos, um ano e está vinculado ao Sicredi Caminho das Águas, agência responsável por operar o programa em parceria com a RS Garanti. Para garantir a segurança na solicitação, foi criado um ícone específico do CrediTaq no site da prefeitura de Taquara, que redireciona para o hotsite oficial do programa.

Para se cadastrar, o empreendedor deve preencher um formulário com as informações solicitadas, incluindo valor pretendido e dados sobre sua capacidade de pagamento. Se a análise feita pela RS Garanti for aprovada e o empreendedor já possuir conta no Sicredi, o valor poderá ser liberado em até 48 horas. Caso ainda não tenha conta, será necessário abrir uma para receber o crédito, que estará disponível em poucos dias.