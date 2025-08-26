Linha Turismo em Erechim atinge marca de 7,5 mil passageiros em 2025

A Linha Turismo de Erechim se consolidadou como um dos principais atrativos turísticos e de lazer da região. Apenas neste ano, já foram 7.550 pessoas que participaram dos roteiros, resultando em cerca de R$ 125 mil repassados diretamente às propriedades rurais e empreendimentos participantes – sem contabilizar as compras realizadas pelos visitantes durante os passeios.

No fim de semana passada a programação ganhou um novo capítulo especial: a retomada dos Filós Italianos, encontros tradicionais que celebram a cultura dos imigrantes com música, teatro, gastronomia e muita convivência comunitária. O evento aconteceu na La Cantina Slongo e reuniu moradores e turistas em uma noite típica italiana.

O cardápio preparado especialmente para a ocasião trouxe pratos tradicionais como costela de porco, frango, carne lessa, brodo, polenta, queijo, salame, cuca, grostoli, focaccia, sobremesas, vinhos e sucos, resgatando o sabor das antigas reuniões familiares. A experiência foi enriquecida pela animação cultural, com apresentações musicais e encenações que recriaram o espírito dos encontros de antigamente.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Emerson Schelski, o sucesso da Linha Turismo mostra não apenas a valorização da história e da cultura local, mas também o impacto positivo do turismo na economia de Erechim. “Cada passeio gera renda e fortalece o vínculo entre cidade e interior, Para se ter uma ideia, desde 2021, quando reforçamos nosso compromisso com o turismo, já foram mais de 26 mil pessoas em nossos passeios”, destaca.