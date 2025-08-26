Residências em áreas de risco são demolidas em Santa Maria

A prefeitura de Santa Maria retomou, nesta terça-feira (26), as demolições de residências desabitadas na Vila Canário, região norte do Morro do Cechella, bairro Itararé. A força-tarefa prevê a demolição de mais de 90 imóveis já desocupados. A força-tarefa inclui a Vila Nossa Senhora Aparecida, onde foram mapeados outros 63 imóveis desocupados para demolição. As ações também se fazem necessárias para coibir a reocupação irregular.

Na primeira intervenção, em julho, 37 imóveis foram demolidos em três dias Todas as residências estão em condição de ruínas e pertenciam a antigos moradores já contemplados por políticas habitacionais do município.. Desde então, seis famílias que não tinham formalizado a saída da Vila Canário atenderam ao chamado e foram cadastradas nos programas habitacionais e encaminhadas para o Minha Casa, Minha Vida.

A iniciativa decorre dos impactos das chuvas históricas que assolaram o município em abril e maio de 2024, quando um deslizamento de terra na Vila Canário vitimou duas pessoas. Desde então, o Executivo atua para prover moradia provisória e definitiva às famílias atingidas, contemplando mais de 400 famílias com as políticas habitacionais Aluguel Social e Compra Assistida.

A ação integrada mobiliza equipes das secretarias de Habitação e Regularização Fundiária, de Meio Ambiente, de Desenvolvimento Rural e de Infraestrutura e Mobilidade, além da Guarda Municipal, vinculada à Secretaria de Segurança e Ordem Pública, e da Defesa Civil, da Secretaria de Resiliência Climática e Relações Comunitárias.