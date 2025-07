Casas em área de risco são demolidas em Santa Maria

A prefeitura de Santa Maria iniciou, nesta segunda-feira (14), a demolição de mais de 30 residências desabitadas na Vila Canário, região norte do Morro do Cechella, bairro Campestre do Menino Deus. A medida, executada por uma força-tarefa de secretarias, foi realizada para garantir a segurança da população, eliminando estruturas condenadas em área de alto risco de deslizamento e impedindo a reocupação irregular do local. Durante as chuvas históricas que assolaram o município em abril e maio de 2024, um deslizamento de terra na região vitimou duas pessoas.

Do total de famílias que residiam na Vila Canário, 135 (90%) já se mudaram para moradias provisórias via aluguel social ou se encontram em casas próprias adquiridas pelo programa Compra Assistida. A desocupação total da área é o primeiro passo para mitigar os riscos e garantir a integridade dos antigos moradores.

A iniciativa atende às portarias que regram o Aluguel Social, estabelecendo a responsabilidade do município em monitorar e inutilizar as áreas de risco desocupadas para que não voltem a ser habitadas. Nesta primeira etapa, equipes realizam as demolições com o uso de retroescavadeiras. A remoção dos entulhos ocorrerá em uma fase posterior como parte do planejamento para a recuperação do espaço.

"Estamos iniciando a demolição de 30 residências na rua Canário, todas já desocupadas e em condição de ruína. Essas famílias já foram realocadas, grande parte por meio do aluguel social, e outras já estão em moradias definitivas. Nosso objetivo é devolver essa área de preservação permanente ao morros. No total, a operação prevê a remoção de 135 estruturas", esclarece o secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Wagner Bitencourt.