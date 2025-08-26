Mercado pet em Guaíba expande com 12 novos negócios em 2025

O mercado pet em Guaíba está em expansão. No primeiro semestre de 2025, o número de novos empreendimentos do setor cresceu 33% em comparação ao mesmo período do ano passado, com 12 novos negócios abertos na cidade nos cinco seis meses do ano. Os dados são do Observatório Econômico da Prefeitura de Guaíba, com base em números da Receita Federal.

O desempenho aponta para um setor em pleno crescimento e com grande potencial de geração de emprego e renda. Entre os principais segmentos com maior abertura de empresas estão higiene e embelezamento de animais domésticos (seis novas empresas, alojamento de animais domésticos (três empresas) e comércio varejista de animais vivos, artigos e alimentos para pets (seis novos negócios).

Outro ponto de destaque é o perfil das novas empresas: 11 negócios são Microempresas (ME), sendo que a grande maioria é formada por Microempreendedores Individuais (MEI). A distribuição geográfica dos novos empreendimentos demonstra a pulverização das oportunidades em diferentes regiões da cidade. O Colina lidera com cinco novas empresas, seguido pelos bairros Alegria, Chaves de Barcellos, Columbia City, Jardim dos Lagos, Jardim Iolanda e Santa Rica.

Para Marcelo Maranata, prefeito de Guaíba, os dados reforçam o empreendedorismo. “O crescimento do setor pet é mais uma prova de que estamos no caminho certo para promover desenvolvimento com inclusão e inovação”, diz.