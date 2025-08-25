Pesquisa da UCS busca maior vida útil para os morangos

Uma pesquisa em desenvolvimento na Universidade de Caxias do Sul (UCS) tem gerado resultados promissores na busca de uma solução natural no combate à deterioração de morangos, uma das frutas mais perecíveis do mercado. O estudo avalia a eficácia de óleos essenciais na manutenção da qualidade da fruta por mais tempo após a colheita, combatendo os principais vilões da sua conservação: o mofo cinzento e a antracnose.



A investigação analisa os efeitos de cinco óleos essenciais: capim-limão, alecrim, citronela, melaleuca e ho-sho. Essas substâncias foram testadas tanto em laboratório (in vitro) quanto diretamente nos frutos (in vivo) para avaliar sua capacidade de inibir o crescimento dos fungos. Os resultados mostraram que todos os óleos testados possuem propriedades fungicidas (com concentrações entre 0,05% e 0,20%) e são eficazes contra os patógenos.

O óleo essencial de capim-limão se destacou, demonstrando não apenas o maior potencial antioxidante mas também o controle total do desenvolvimento de ambos os fungos na concentração de 0,05%. Suas propriedades contribuem ainda para a manutenção da qualidade dos morangos, preservando sua firmeza, o teor de sólidos solúveis e a acidez, fatores essenciais para o sabor da fruta.



O estudo envolve os pesquisadores Gabriel Pauletti (orientador), Márcia Pansera (doutoranda), Murilo Santos, Valdirene Sartori e Wendel Paulo Silvestre (professores colaboradores) e Iuri Longhi (estagiário), do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Processos e Tecnologias da UCS, e avança para as fases finais, porém ainda sem um prazo estimado. “Assim que o trabalho estiver concluído, rapidamente pode ser repassado a produtores, pois o processo de aplicação nos frutos é simples. A ideia é gerar uma patente”, observa o professor Gabriel Pauletti. Segundo ele, a descoberta pode abrir caminho para o desenvolvimento de novos métodos de conservação, oferecendo uma alternativa natural e sustentável aos fungicidas sintéticos.