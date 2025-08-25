São Lourenço do Sul tem apoios intensificados após decreto de calamidade

São Lourenço do Sul, na Costa Doce do RS, que teve uma precipitação acumulada de quase 300mm de chuva entre sexta-feira (22) e domingo (24), está recebendo auxílio de diferentes fontes, direcionado às famílias atingidas por inundações e outros estragos.

Segundo informe da Defesa Civil do RS neste domingo, já foram reportadas 500 pessoas desalojadas e 23 desabrigadas, além de uma estimativa da prefeitura de São Lourenço de 2 mil residências atingidas. No sábado, o prefeito de São Lourenço, Zelmute Marten (PT), decretou situação de calamidade pública.

Com as fortes chuvas, o arroio São Lourenço saiu do seu leito normal, afetando residências às margens do curso, que já tem seu nível normalizado.

Durante o domingo, o órgão estadual entregou 200 colchões, cobertores, cestas básicas, kits de limpeza e higiene, além de um purificador de água, 30 kits de roupas de inverno femininas, 20 kits masculinos e 28 kits infantis. “Nossa equipe da Assistência Social com a Defesa Civil já entregou as primeiras cestas básicas e os primeiros kits de limpeza para as famílias desabrigadas que ficaram no abrigo da comunidade Nossa Senhora de Fátima”, disse Marten, em vídeo à população.

O chefe do Executivo também anunciou que receberá, nesta terça-feira (26), mais 200 cestas básicas do Ministério do Desenvolvimento Social. Marten também disse que a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) enviará outras mil cestas a São Lourenço Durante a Semana.

A mobilização também está envolvendo entidades como a Central Única das Favelas (Cufa), que enviou a São Lourenço 200 refeições prontas no domingo, e outras 500 marmitas entregues na segunda-feira (25). “Estamos mobilizando um esforço interfederativo entre o município, o Estado e a União para levar mantimentos, material de limpeza, medicamentos para todas as famílias que foram atingidas pela enchente”, disse.

Outros municípios Arambaré, Barra do Ribeiro, Camaquã, Cerro Grande do Sul, Chuvisca, Cristal e Dom Feliciano. Segundo o site do governo do Estado, esses municípios reportaram danos e intercorrências à, especialmente alagamentos e estragos em infraestruturas (estradas e pontes), além dos que informaram pessoas desabrigadas e desalojadas. da região atingidos pela chuva excessiva foram monitorados pela Defesa Civil estadual, com assessoramento a. Segundo o site do governo do Estado, esses municípios reportaram danos e intercorrências à, especialmente alagamentos e estragos em infraestruturas (estradas e pontes), além dos que informaram pessoas desabrigadas e desalojadas.

Os gestores municipais foram orientados sobre os protocolos de preenchimento dos documentos do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres e já apresentaram suas demandas em relação a itens de ajuda humanitária, como alimentos, água, kits de higiene e limpeza e roupas.

O município de Cristal – cujas imagens aéreas mostravam água presente em partes da cidade durante a tarde de domingo, apresenta estabilidade nos níveis, que seguem sendo monitorados, segundo a Defesa Civil.