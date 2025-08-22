Reclamações sobre a conta de luz aumentam em Caxias do Sul

O Procon de Caxias do Sul recebeu, desde o mês de junho, mais de 1 mil relatos de consumidores sobre o aumento na conta de energia elétrica. Destes relatos, foram registradas no órgão mais de 200 reclamações, visto a necessidade de o consumidor primeiro fazer o protocolo junto à concessionária CPFL, para posteriormente fazer a o registro da reclamação no Procon.

os consumidores de Caxias do Sul estão enfrentando aumentos significativos na tarifa de energia elétrica. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou a Revisão Tarifária Periódica, além do reajuste, as faturas também foram impactadas pela bandeira vermelha patamar 2 Desde junho,. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou a Revisão Tarifária Periódica, além do reajuste,, que adiciona R$ 7,87 a cada 100 kWh consumidos em agosto.

Segundo o coordenador do Procon Caxias, Jair Zauza, devido a grande quantidade de reclamações no Procon, verificou-se a necessidade de ampliar as investigações para esclarecer a possível cobrança abusiva. Ele afirmou que o Procon vai encaminhar ao Ministério Público Estadual e à Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) as reclamações já registradas para possível apuração de irregularidades.

O Procon orienta que os consumidores registrem reclamação junto à concessionária de energia elétrica e verifique se o número do medidor corresponde ao da fatura. Também pede que o consumidor desligue todos os aparelhos e luzes e observe se o medidor segue registrando consumo. Caso o problema persista, acione o Procon, faça o registro de reclamação no site do Procon Caxias do Sul.