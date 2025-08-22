Feirão de empregos oferece 1,5 mil vagas em Cachoeirinha

Nesta segunda-feira (25), das 8h às 13h, o Shopping do Vale recebe a terceira edição do Feirão de Empregos, promovido pela prefeitura de Cachoeirinha, no Facilita Cachoeirinha, localizado no segundo piso do empreendimento. A ação contará com mais de 1,5 mil oportunidades disponíveis, incluindo vagas efetivas, temporárias e de estágio em diversas áreas.

Para participar, os candidatos poderão elaborar e imprimir currículos no próprio local. A ação é resultado de uma parceria entre o Executivo, entidades e agências de recursos humanos, visando preencher vagas ociosas na indústria e no comércio.

Para os participantes do feirão, os restaurantes do Shopping do Vale oferecerão vouchers de desconto aos participantes. O projeto conta ainda, com o apoio do de entidades empresariais e diversas agências de Recursos Humanos.