Comércio de Caxias do Sul vendeu menos no Dia dos Pais, diz CDL

As vendas do Dia dos Pais em 2025 no comércio de Caxias do Sul registraram uma queda média de 2,6% em relação ao ano anterior, e tíquete médio de R$ 293,41. Apesar do recuo, o desempenho não foi uniforme, sendo que 42,3% dos lojistas disseram ter vendido mais que em 2024, enquanto 30,8% reportaram queda e 26,9% mantiveram o mesmo volume, segundo amostragem realizada pelo Núcleo de Mercado e Informações da CDL Caxias.

Para os empresários que tiveram desempenho negativo, os principais fatores apontados foram instabilidade política e econômica, redução do poder aquisitivo da população, clima (que não teria contribuído para compras presenciais) e concorrência com comércio irregular. Por outro lado, entre os que conseguiram manter ou aumentar as vendas, os principais impulsionadores foram promoções e maior divulgação pelas redes sociais.

A presença digital ganhou mais espaço, sendo que 54,8% dos lojistas ouvidos afirmaram que utilizaram aplicativos de mensagens para vender. Entre os produtos mais vendidos no período estiveram alimentos e bebidas, moda e acessórios, itens de beleza e cuidados pessoais e itens para casa e lazer, como canecas, taças, itens de churrasco, facas, dentre outros.