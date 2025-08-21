Polícia Civil inaugura delegacia de repressão a crimes em Vacaria

A Polícia Civil agora conta com mais uma Delegacia de Polícia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco). Nesta semana foi realizada a cerimônia de inauguração da unidade em Vacaria, com a participação do Chefe de Polícia, delegado Heraldo Chaves Guerreiro e do diretor do Departamento de Polícia do Interior, Delegado Cleber dos Santos Lima, entre outras autoridades. O novo órgão funcionará no mesmo prédio da 25ª Delegacia de Polícia Regional do Interior (rua Júlio de Castilhos, nº 1194, no Centro).

A nova Draco atuará em todos os municípios que integram a 25ª Região Policial. Compete a ela reprimir ações criminosas e exercer as atividades de Polícia Judiciária e investigação criminal relacionadas aos crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa, furto e roubo a bancos ou instituições financeiras, extorsão mediante sequestro, roubo a transporte de valores, roubo de cargas e investigações relacionadas ao narcotráfico.

Além disso, a Draco terá atribuição concorrente com as demais Delegacias da região em investigações de homicídios qualificados, latrocínios e furto abigeato praticado por organizações criminosas, podendo atuar sempre que a complexidade da situação exigir.

Com a instalação da Draco de Vacaria, a Polícia Civil passa a contar com 25 Delegacias de Polícia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas em funcionamento.