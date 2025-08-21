São Francisco de Paula sedia início do projeto Reflora

O treinamento prático do projeto Reflora, voltado à recuperação de áreas degradadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, teve início nesta semana, na Serra Gaúcha. As atividades reuniram 16 participantes no Centro de Pesquisas e Conservação da Natureza Pró-Mata, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), em São Francisco de Paula. Foram realizados alinhamentos teóricos, demonstrações práticas de coleta de ramos e aplicação da técnica de enxertia em plantas nativas.



A técnica utilizada consiste no resgate de ramos de árvores saudáveis e na enxertia — conexão de galhos de duas plantas — que induz o florescimento precoce de novas mudas, acelerando seu crescimento em torno de 70% em comparação ao tempo natural na floresta.

Diego Balestrin, coordenador operacional do projeto Reflora, explicara que a parte prática inclui a identificação de matrizes, a coleta de ramos e o acondicionamento do material para transporte, destacando a parte experimental da iniciativa. “Resultados promissores no resgate de DNA e na indução da floração precoce, desenvolvidos em Brumadinho pela UFV, consolidaram-se e se expandiram para os biomas Mata Atlântica, Amazônia e Cerrado. Agora estamos iniciando uma etapa crucial para a implementação do projeto Reflora”, ressalta.



O processo envolve quatro etapas principais: coleta de material genético de plantas saudáveis, enxertia, florescimento e plantio das mudas. O objetivo é preservar o DNA de espécies ameaçadas de extinção e contribuir para o restabelecimento dos ecossistemas.



Das oito espécies mapeadas pela Pucrs e Ufrgs no Pró-Mata, a goiabeira-serrana e o araçá tiveram material genético coletado e passaram por enxertia no treinamento. O professor da Pucrs, Leandro Astarita, afirma que a universidade foi responsável pela identificação prévia das plantas. “Estamos promovendo um treinamento para produzir mudas de alta qualidade de espécies nativas do Rio Grande do Sul. O objetivo é ampliar a variabilidade genética e fornecer mudas tanto para o reflorestamento quanto para a população local. Hoje coletamos a goiabeira-serrana, que, além da importância ambiental, tem frutos aproveitados na alimentação”.



