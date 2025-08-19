Marques de Souza se prepara para o início da Feira das Orquídeas

A cidade de Marques de Souza se prepara para receber a Feira das Orquídeas, que acontece nos dias 22, 23 e 24 de agosto, com entrada gratuita, transformando a cidade em um verdadeiro palco de cores, aromas e encantos. O evento vai muito além da exposição e venda de flores. Ele é um encontro entre produtores, agroindústrias, colecionadores, turistas e a comunidade local, criando um ambiente onde a natureza, a cultura, a gastronomia e o turismo se encontram para proporcionar momentos únicos.

A feira contará com a participação de orquidários renomados da região, apresentando desde espécies tradicionais até raridades cultivadas com técnicas especiais. Os visitantes poderão adquirir orquídeas, mudas e plantas ornamentais, além de receber orientações de especialistas sobre cuidados e cultivo.

Além das flores, o público poderá aproveitar os 35 expositores de artesanato, as 25 agroindústrias, apresentações culturais, shows musicais e uma ampla praça de alimentação, com pratos típicos e delícias regionais preparados por associações e empreendedores locais.

Dentro da feira, os visitantes também encontrarão o espaço Caminhos do Turismo, um ambiente especialmente dedicado à promoção dos atrativos do Vale do Taquari. Lá, será possível obter informações sobre passeios, hospedagem, gastronomia, turismo rural, rotas culturais e eventos, além de dicas personalizadas para quem deseja prolongar a estadia na região.

Outra atração que promete encantar os visitantes é o Encontro de Carros Antigos, que deve reunir cerca de 300 veículos expostos nas ruas centrais de Marques de Souza. A feira se diferencia justamente por ocupar os espaços mais acolhedores da cidade.

Para o prefeito de Marques de Souza, Fábio Mertz, esta edição da feira tem um significado especial. “É um momento de virada, depois de tudo o que nós passamos em 2023 e 2024. Com todas essas atrações estruturadas com muito carinho pela Associação dos Orquidófilos, a Associação do Artesanato, o Clube do Fusca, a Emater, a Amturvales e tantos outros parceiros, nós mostramos a força da nossa comunidade”, destaca.