Liquida Nova Petrópolis tem data de início antecipada

A prefeitura de Nova Petrópolis anuncio a antecipação da campanha Liquida Nova Petrópolis, em parceria com o comércio local e, agora também com o apoio de entidades do setor. As empresas que aderirem ao projeto oferecerão descontos especiais, de 5 a 14 de setembro, com o objetivo de impulsionar o comércio local. Empresários interessados em participar da campanha devem se inscrever até o dia 24 de agosto.

Segundo o secretário municipal de Indústria, Comércio, Serviços e Tecnologia, Gabriel Belém, esse projeto busca oferecer à população do município e da região a chance de comprar produtos de diversos segmentos com descontos . “A campanha é flexível, cada lojista definirá os itens e percentuais de desconto que deseja aplicar, aumentando a diversidade de descontos”, explicou o secretário Belém.

Todos empresários podem aderir ao projeto até sua data de início, 5 de setembro, mas, somente aqueles que preencherem o formulário até 24 de agosto receberão os materiais de divulgação para fixarem em seus estabelecimentos.