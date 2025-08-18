Moradores de Alvorada podem solicitar auxílio emergencial de R$ 500

A prefeitura de Alvorada começou, nesta segunda-feira (18), o atendimento aos moradores que tiveram suas casas atingidas pelas fortes chuvas de junho para solicitar o Auxílio Alvoradense – benefício criado que concederá R$ 500,00 em parcela única às famílias prejudicadas pelas inundações. A entrega de documentação deve ser feita na sede da Defesa Civil, que fica na rua André Poente, 442 , no bairro Americana.

pode ser conferida site da prefeitura de Alvorada O auxílio será destinado às famílias que residem em áreas mapeadas pela Defesa Civil ou que estiveram em abrigos emergenciais durante o período crítico. Ao todo, 322 famílias têm direito ao benefício. A lista completa dos contemplados, bem como a documentação necessária para entrar com o pedido de auxílio municipal.

Para ingressar com o pedido, o morador de Alvorada precisa fornecer comprovante de residência anterior ao evento climático, em nome de um dos integrantes da família (conta de luz, água, contrato de aluguel ou declaração registrada em cartório), folha resumo do CadÚnico atualizada até 17 de junho, documentos pessoais (RG, CPF) e dados bancários.