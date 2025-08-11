Caixa libera o Saque Calamidade para mais 11 cidades

Os trabalhadores dos municípios de Canudos do Vale, Dilermando de Aguiar, Espumoso, Pântano Grande, Formigueiro, Jacuizinho, Sananduva, Julio de Castilhos, Taquari, Lagoa Vermelha e Tupanciretã, no estado do Rio Grande do Sul, podem solicitar o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por motivo de calamidade. A liberação, decorrente das chuvas intensas na cidade, pode ser solicitada à Caixa, por meio do aplicativo FGTS.

De acordo com os endereços identificados pela Defesa Civil do município, os moradores podem realizar o saque até o dia 5 de novembro. É necessário possuir saldo na conta do FGTS e não ter realizado saque pelo mesmo motivo em período inferior a 12 meses. O valor máximo para retirada é de R$ 6.220 por conta vinculada, limitado ao saldo disponível na conta.

A solicitação pode ser feita pelo aplicativo FGTS, opção Saques, no celular, sem a necessidade de comparecer a uma agência. Ao registrar a solicitação, é possível indicar uma conta da Caixa ou de outra instituição financeira para receber os valores, sem nenhum custo.