Caixa libera o Saque Calamidade para duas cidades gaúchas

A partir desta terça-feira (5), os trabalhadores dos municípios gaúchos de Alto Feliz e São Sepé podem solicitar o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por motivo de calamidade. A liberação, decorrente das chuvas intensas na cidade, pode ser solicitada à Caixa por meio do aplicativo FGTS. De acordo com os endereços identificados pela Defesa Civil do município, os moradores podem realizar o saque até o dia 2 de novembro.

Para realizar a operação é necessário possuir saldo na conta do FGTS e não ter realizado saque pelo mesmo motivo em período inferior a 12 meses. O valor máximo para retirada é de R$ 6.220 por conta vinculada, limitado ao saldo disponível na conta.

A solicitação do saque pode ser feita através do aplicativo FGTS, opção "Saques", no celular, sem a necessidade de comparecer a uma agência. Ao registrar a solicitação, é possível indicar uma conta da Caixa, inclusive a Poupança Digital, ou de outra instituição financeira para receber os valores, sem nenhum custo aos clientes.